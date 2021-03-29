Синоптики предупредили о дожде и мокром снеге в Центральной России 30-31 марта

ТАСС, 29 марта. Синоптики прогнозирую ухудшение погоды на значительной территории Центрального федерального округа (ЦФО) 30-31 марта. Во Владимирской, Рязанской, Смоленской, Тверской и ряде других областей пройдут дожди, мокрый снег, ночами возможны морозы, местами - до 11 градусов, днем воздух будет прогреваться до плюс 6-12, сообщили ТАСС в местных центрах по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

Наиболее переменчивая погода 30-31 марта, по данным региональных ЦГМС, ожидается во Владимирской, Костромской, Рязанской и Ярославской областях, где в ночные часы прогнозируется до минус 7-10 градусов, мокрый снег, гололедица на дорогах, а в дневные - до плюс 6-11 градусов, небольшие и умеренные дожди. "30 марта ожидается переменная облачность, без осадков, на дорогах местами гололедица, температура воздуха ночью - минус 2-7, днем - полюс 6-11 градусов. 31 марта - ночью пройдет мокрый снег, дождь, днем - небольшой дождь, местами умеренный, на дорогах местами гололедица", - сообщили в ЦГМС по Владимирской области.

Дождь со снегом ночами ожидается также в Ивановской, Калужской, Орловской, Тульской областях, в ночные часы будет от минус 1 до плюс 1-5 градусов, в дневные - до плюс 8-10 градусов. В Липецком, Смоленском, Тверском регионах небольшие дожди пройдут днем 30 и 31 марта, в Тамбовской области - без осадков. "Можно смело говорить о том, что в регион пришла метеорологическая весна, среднесуточная температура теперь будет устойчиво положительной", - отметили в ЦГМС по Тамбовской области.

В Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской областях осадки вероятны в среду. "В предстоящую ночь ожидается от минус 3 до плюс 2, днем во вторник - от плюс 5 до плюс 10 градусов, 31 марта ночью такая же температура, а днем - от плюс 7 до плюс 12", - сказал дежурный синоптик гидрометцентра по Воронежской области Андрей Гусев.

На сайте Гидрометцентра России отмечено, что неустойчивый характер погоды в ЦФО связан с влиянием атмосферных фронтов атлантического циклона, который будет перемещаться со Скандинавии на север Европейской территории России. Ночью и днем 31 марта местами возможно усиление ветра до 17 м/с.