Пашинян потребовал усилить меры по борьбе с коронавирусом

ЕРЕВАН, 29 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян на фоне роста в стране числа случаев заражения коронавирусом потребовал от соответствующих ведомств усилить меры, направленные на ограничение распространения заболевания. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба главы армянского кабмина.

"Премьер-министр поручил усилить проверки, особенно в закрытых помещениях и в общественном транспорте, продолжить информирование населения о распространении культуры ношения маски, сосредоточиться на приобретении новых партий вакцин", - отмечается в сообщении пресс-службы армянского правительства.

Как отмечается в релизе, министр здравоохранения Анаит Аванесян отметила, что "сравнение показателей за последние семь дней вызывает беспокойство, ситуация с эпидемией коронавируса в Армении остается напряженной, она будет ухудшаться, если не будут ужесточены меры контроля".

Число инфицированных коронавирусом в Армении за прошедшие сутки выросло на 424, составив 190 741 за время пандемии. За сутки в больницах от вызванных инфекцией осложнений умерли 12 пациентов, число летальных исходов за время эпидемии в стране достигло 3 476. С начала распространения инфекции проведено 842 817 тестов на коронавирус, тестированием охвачено 28% населения. За прошедшие сутки провели 3 978 тестов, 10,6% из них оказались положительными.

С 11 сентября 2020 года в Армении введен карантин. 11 января ограничения были продлены еще на шесть месяцев. В стране действует масочный режим, при этом работают все организации, торговые центры и рестораны, а также общественный транспорт.

11 марта пресс-секретарь Минздрава Рипсиме Хачатрян сообщила, что в стране начали вакцинировать медиков, задействованных в лечении больных с коронавирусом, российским препаратом "Спутник V". 28 марта в страну прибыла первая партия из 24 тыс. доз вакцины AstraZeneca в рамках программы COVAX.