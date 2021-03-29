Reuters: снятое с мели судно вновь встало почти поперек Суэцкого канала

ТАСС, 29 марта. Заблокировавший движение в Суэцком канале контейнеровоз Ever Given, который ранее в понедельник удалось снять с мели, из-за сильного ветра частично развернулся и снова встал почти поперек водной артерии. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на очевидца и источник в администрации канала.

Что известно об инциденте с контейнеровозом в Суэцком канале

По его данным, при этом, несмотря на изменение позиции, судно не село вновь на мель. Других подробностей пока не приводится.

Как информирует телеканал Al Arabiya, судно вновь развернуло по ширине канала из-за того, что течение в русле поменяло направление из-за прилива. Попытки отбуксировать его обратно на фарватер временно приостановлены до тех пор, пока течение вновь не поменяет направление с отливом.