Германский министр призвал богатые государства поделиться вакцинами с бедными странами

БЕРЛИН, 29 марта. /ТАСС/. Германский министр по вопросам экономического сотрудничества и развития Герд Мюллер призвал богатые страны поделиться вакцинами с более бедными государствами. Об этом сообщает в понедельник агентство DPA .

"Находясь в богатых странах, мы не можем отгораживаться от других, - приводит DPA слова министра. - Это не солидарность, которая остановит этот вирус".

По словам Мюллера, некоторые страны обеспечили себя большим количеством вакцин, чем им необходимо. Он подчеркнул, что для организации вакцинации по всему миру сейчас не хватает $35 млрд, и призвал Россию, Китай, США и ЕС приложить дополнительные усилия в сложившейся ситуации.

По состоянию на 14:30 мск 28 марта в ВОЗ поступили сведения о 126,3 млн инфицированных и 2,7 млн умерших. Число заразившихся увеличилось на 565 997, умерших - на 9 997.

ВОЗ придает большое значение механизму COVAX, в котором участвуют 190 стран и экономик. В соответствии с условиями программы страны с высоким уровнем доходов на душу населения оплачивают приобретение вакцин для государств с менее высокими доходами. Согласно планам, в рамках механизма к концу 2021 года должны быть произведены и равномерно распределены по всему миру 2 млрд доз вакцин от коронавируса.