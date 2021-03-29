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Убийство военнослужащих на аэродроме под Воронежем

Срочник Макаров, убивший трех сослуживцев в Воронеже, пожаловался на дедовщину в части

По словам его адвоката Ольги Зибровой, пока эксперты не могут сказать, могло ли такое обращение с Макаровым стать причиной того психологического состояния, в котором он сейчас находится

ВОРОНЕЖ, 29 марта. /ТАСС/. Солдат-срочник Антон Макаров, которому вменяют убийство трех сослуживцев на военном аэродроме в Воронеже, заявляет о применении к нему психического и физического насилия со стороны сослуживцев, элементов дедовщины во время его службы в армии. Об этом рассказала ТАСС в понедельник адвокат Макарова Ольга Зиброва.

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"Элементы дедовщины, исходя из позиции самого Макарова, имели место быть. В отношении него сослуживцы проявляли психическое и физическое насилие", - сказала Зиброва.

Она уточнила, что пока эксперты не смогли ответить на вопрос, могло ли такое обращение с Макаровым привести к тому психологическому состоянию, в котором он сейчас находится.

235-й Военный гарнизонный суд 24 марта направил Макарова на лечение в психиатрический стационар специализированного типа Воронежского областного клинического психолого-неврологического диспансера. По данным адвоката, лечение Макарова продлится не менее двух месяцев.

"У Макарова было выявлено определенное состояние психики, которое препятствует производству по уголовному делу и установлению его психического состояний на момент совершения инкриминируемых ему действий. Сейчас его психическое состояние не соответствует нормам, его вначале надо вылечить, а затем проводить дальнейшее экспертное исследование. Сейчас он не понимает, не осознает характер своих действий", - сказала собеседница агентства. Она добавила, что о его состоянии на 9 ноября 2020 года также можно будет говорить только после лечения и дальнейших исследований.

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РоссияВоронежская областьУбийство военнослужащих на аэродроме под Воронежем
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