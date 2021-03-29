AFP: ЕС выделит €276 млн на строительство лагерей для мигрантов в Греции

АФИНЫ, 29 марта. /ТАСС/. Европейский союз выделит €276 млн на строительство и ремонт пяти лагерей для мигрантов на греческих островах. Об этом сообщила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон, которая в понедельник совершает визит на острова Самос и Лесбос, передает Agence France-Presse.

По его информации, она также призвала Турцию срочно принять мигрантов, которым не удалось получить убежище в Греции.

В понедельник представитель главы Евросовета Баренд Лейтс сообщил, что Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поедут в Турцию 6 апреля, чтобы провести переговоры с президентом страны Тайипом Эрдоганом. О чем именно будут переговоры, пока не сообщается.

По данным правительства Греции, в течение 2020 года миграционный поток на греческие острова сократился на 87%, а в граничащую с Турцией область Эврос - на 62%.