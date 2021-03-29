СМИ: владелец контейнеровоза Ever Given подтвердил, что судно сошло с мели

ТОКИО, 29 марта. /ТАСС/. Японская компания Shohei Kisen, которая владеет застрявшим в Суэцком канале контейнеровозом Ever Given, подтвердила, что судно успешно сошло с мели. Об этом в понедельник сообщило агентство Kyodo .

Отмечается, что соответствующую информацию Shohei Kisen получила от капитана контейнеровоза.

Ранее о начале движения Ever Given с помощью буксиров проинформировало управление Суэцкого канала.

Ходящий под панамским флагом контейнеровоз Ever Given длиной 400 м, чья валовая вместимость превышает 220 тыс. регистровых тонн, 23 марта перегородил одномагистральную южную часть Суэцкого канала из-за сильного ветра и песчаной бури, изменив курс и упершись носом и кормой в противоположные берега русла. Сначала предпринимались попытки просто стащить судно с мели с помощью буксиров - их количество за эти дни возросло с пяти до 17, - а затем в носовой части были проведены дноуглубительные работы с помощью земснарядов.