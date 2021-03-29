Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО проведет 45-ю сессию в 2022 году в Казани

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО проведет очередную 45-ю сессию в Казани в 2022 году. Об этом в понедельник сообщил ТАСС ответственный секретарь комиссии РФ по делам ЮНЕСКО Григорий Орджоникидзе.

"29 марта на 15-й чрезвычайной сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО принято официальное решение о проведении очередной 45-й сессии комитета в 2022 году в Российской Федерации в городе Казань", - сказал он.

Как отметил Орджоникидзе, сессия будет приурочена к 50-му юбилею Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия 1972 года. "В рамках мероприятия также пройдут Форум управляющих объектами всемирного наследия, Молодежная модель и детская смена во Всероссийском детском центре "Орленок". Кроме того, в Санкт-Петербурге на базе Горного университета состоится Молодежный форум всемирного наследия", - добавил он.

Объединяющая тема запланированных мероприятий - "Межкультурный диалог как императив сохранения всемирного наследия".

Ожидается, что в мероприятии примут участие порядка 4 тыс. делегатов, включая министров культуры, образования и экологии, а также профессиональные неправительственные организации ИКОМОС (национальный комитет Международного совета по охране памятников и достопримечательных мест) и МСОП (Международный союз охраны природы и природных ресурсов).