В Архангельской области увеличили вознаграждение за добычу волка

АРХАНГЕЛЬСК, 29 марта. /ТАСС/. Власти Архангельской области увеличили вознаграждение за добычу волка. Как говорится в распространенном в понедельник сообщении пресс-службы администрации региона, выплата за самку будет составлять 15 тыс. рублей, за самца - 12 тыс. рублей, ранее вознаграждение составляло 10 тыс. рублей за любого волка.

Зимой 2021 года в Архангельской области резко увеличилось число выходов волков к населенным пунктам, волков фиксировали в спальных районах Архангельска, полиции было разрешено применять оружие. За февраль 2021 года в региональную диспетчерскую службу 112 поступило около 170 обращений по поводу выхода диких животных в населенные пункты, подавляющее большинство обращений связаны с волками. При этом за весь февраль прошлого года таких обращений было всего два.

"В Министерстве природных ресурсов и ЛПК региона утвержден новый порядок выплаты вознаграждения за добычу волка на территории Архангельской области. Установлены размеры выплаты вознаграждения за добычу самки волка 15 тыс. рублей, самца волка - 12 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Эти суммы будут выплачены охотникам, добывшим волка с 1 августа 2020 года. Выплата денежного вознаграждения будет производиться за волков, добытых только на территории общедоступных охотничьих угодий Архангельской области.

Выплаты будут производиться только на основании акта комиссии, в состав которой входят сотрудники лесничества, охотинспектор, а также представитель ветеринарной службы.