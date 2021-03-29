Гала-шоу к 800-летию Нижнего Новгорода пройдет в акватории Волги и Оки

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 марта. /ТАСС/. Главное шоу, посвященное 800-летию Нижнего Новгорода, состоится в акватории Волги и Оки с применением световых эффектов и визуальных инсталляций, сообщает в понедельник пресс-служба губернатора и правительства области.

"Мы уже не раз говорили, что 800-летие Нижнего Новгорода - это событие федерального масштаба. Гала-шоу будет действительно уникальным. Выбор площадки был сделан с учетом художественной перспективы для постановщиков, комфорта зрителей и возможности для организации качественной телевизионной картинки. Волга и Ока всегда занимали особое место в истории Нижнего Новгорода, формировали уникальный ландшафт, образ города. Мы не могли не учесть это при выборе места проведения главного мероприятия к 800-летию", - цитирует губернатора Глеба Никитина пресс-служба.

Отмечается, что шоу организуют с применением передовых технологий, световых эффектов и визуальных инсталляций. Это обеспечит максимально комфортный просмотр для зрителей. Сейчас организаторы разрабатывают творческую концепцию мероприятия.

"Мы хотим показать ретроспективу восьми веков истории через достижения наших великих земляков, ключевые этапы развития города", - добавил Никитин.

Основное празднование 800-летия Нижнего Новгорода состоится с 19 по 21 августа. Помимо гала-шоу, организуют праздничные мероприятия на городских площадках.

Нижний Новгород располагается на месте слияния Оки и Волги. Ока делит город на две части: верхнюю - на Дятловых горах и нижнюю - на ее левом низинном берегу. По предположениям историков, которые основываются на архивных документах, город был основан 19 августа 1221 года. Торжества начнутся в июне, в программу подготовки включены более 30 событий.