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Екатерину Стриженову госпитализировали во время съемок передачи "Время покажет"

Телеведущая получила травму руки после падения
Екатерина Стриженова Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Екатерина Стриженова
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Актриса и телеведущая Екатерина Стриженова попала в больницу с травмой руки после падения во время съемок передачи "Время покажет". Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе Первого канала.

"Ведущая действительно получила травму руки при падении и была немедленно госпитализирована. Мы желаем Екатерине скорейшего выздоровления и возвращения в эфир", - сказали в пресс-службе.

Стриженова ведет на Первом канале передачи "Доброе утро" и "Время покажет".

Актриса известна ролями в кинопроектах "Домик в сердце", "Дедушка моей мечты", "Убийство на 100 миллионов", "Куприн" и многим другим.

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