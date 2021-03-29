Екатерину Стриженову госпитализировали во время съемок передачи "Время покажет"

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Актриса и телеведущая Екатерина Стриженова попала в больницу с травмой руки после падения во время съемок передачи "Время покажет". Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе Первого канала.

"Ведущая действительно получила травму руки при падении и была немедленно госпитализирована. Мы желаем Екатерине скорейшего выздоровления и возвращения в эфир", - сказали в пресс-службе.

Стриженова ведет на Первом канале передачи "Доброе утро" и "Время покажет".

Актриса известна ролями в кинопроектах "Домик в сердце", "Дедушка моей мечты", "Убийство на 100 миллионов", "Куприн" и многим другим.