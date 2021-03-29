В библиотеки СИЗО Москвы и Московской области передали 2,4 тыс. книг

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Более 2 400 новых книг передано в библиотеки СИЗО Москвы и Московской области в рамках стартовавшей благотворительной акции "Твои друзья - книги".

На церемонии ее открытия в столичном СИЗО-5 начальник УФСИН по Москве Сергей Мороз поблагодарил издательство "Вече" и Государственный музей истории ГУЛАГа, подаривших книги. "Если на свободе человек имеет возможность пользоваться телевизором, телефоном, интернетом, чтобы приобщиться к истории и культуре, то для находящихся в СИЗО единственная возможность - это книга", - сказал Мороз, заметив, что пополнение библиотечного фонда в местах заключения остается проблемой, которую надо "решать всем миром".

Начальник УФСИН по Московской области Александр Ветров отметил, что в учреждениях ФСИН в Подмосковье 15 библиотек, и библиотечный фонд насчитывает 81 тыс. книг, но из-за большой востребованности и иногда недобросовестного отношения заключенных к книгам требуется пополнение фондов. "У нас есть и воспитательная колония, где трудные подростки, и многие из них до этого книг вообще не читали", - сказал Ветров.

Главы Общественных наблюдательных комиссий по Москве и Московской области Георгий Волков и Сергей Леонов подтвердили факт востребованности книг в СИЗО, которые есть в каждой камере. "Есть десятки людей, которые после школы вообще книг не читали, хотя им за 40 лет, и только в местах лишения свободы начинают читать книги", - заметил Леонов. Волков сообщил, что столичная ОНК работает над проектом по сбору книг для слабовидящих, находящихся в СИЗО.

Издательство "Вече" предоставило по 700 книг для УФСИН по Москве и Московской области - от классической литературы - произведений Пушкина, Достоевского, Шекспира, Эмиля Золя, Стивенсона, Марка Твена - до патриотической, духовной и приключенческой литературы - серий "Офицерский роман", "Коллекция военных приключений", "Победы и герои русского флота" и др. Новые издания "Дело Артамоновых" Горького встанут на полки библиотек СИЗО вместе с "Альтистом Даниловым" Владимира Орлова, "Боги жаждут" Анатоля Франса и "Гамлетом" Шекспира. Государственный музей истории ГУЛАГа подарил 100 комплектов по 10 книг с документальной прозой, стихами и мемуарами репрессированных авторов и научной литературой, чтобы эти страницы истории лучше узнали и сотрудники учреждений ФСИН, в том числе образовательных учреждений службы.

Начальник Центра общественных связей (ЦОС) ФСИН Ильяс Ермолаев выразил уверенность, что акция откроет цикл мероприятий в различных регионах. В планах ЦОС постараться привлечь издательства в других регионах к пополнению библиотечных фондов СИЗО и колоний территориальных управлений ФСИН по всей стране наряду с регулярно проводимыми в июне в колониях и СИЗО Днями книги. Издательство "Вече" предложило, чтобы сами учреждения ФСИН формировали запросы на книги, которые хотели бы видеть в библиотеках учреждений.