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Пандемия COVID-19

WP: ВОЗ не считает нужным далее изучать теорию об утечке SARS-CoV-2 из лаборатории

При этом эксперты рекомендуют продолжить изучение возможного пути передачи вируса от животных к человеку, а также его распространения через замороженные продукты, пишет The Washington Post

ВАШИНГТОН, 29 марта. /ТАСС/. Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в своем докладе о происхождении нового коронавируса не представили рекомендацию о необходимости дальнейшей проработки гипотезы об утечке SARS-CoV-2 из лаборатории. Об этом пишет в понедельник газета The Washington Post со ссылкой на попавший в ее распоряжение доклад ВОЗ.

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"Команда [экспертов] рекомендует продолжить изучение возможного пути передачи [вируса] от животных к человеку, а также распространения [вируса] через замороженные продукты питания <...>. Она [группа экспертов] не рекомендует дополнительные исследования гипотезы о лабораторной утечке", - говорится в статье.

Как пишет The Washington Post, специалисты ВОЗ указали, что в Ухане было три лаборатории, занимавшиеся либо диагностикой вируса, либо вопросами предотвращения его распространения, а также вакцинацией. В докладе при этом отмечается, что все три объекта работают на "высоком уровне" и "хорошо управляются", а свидетельств заражения их сотрудников не было. "Они [сотрудники лаборатории] также не сообщали о хранении или лабораторной деятельности в отношении коронавирусов или других связанных с летучими мышами вирусов до вспышки", - цитирует издание доклад.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус на пресс-конференции в понедельник подчеркивал, что ВОЗ не исключает ни одну из существующих гипотез, касающихся происхождения нового коронавируса.

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