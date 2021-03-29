В Саратовской области людям старше 65 лет рекомендовали работать удаленно до 12 апреля

САРАТОВ, 29 марта. /ТАСС/. Режим удаленной работы для граждан старше 65 лет продлен в Саратовской области до 12 апреля, постановление носит рекомендательный характер, говорится в постановлении, опубликованном правительством региона.

"Рекомендовать работодателям в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и принятия мер по реализации прав граждан на охрану здоровья осуществлять в период <...> по 12 апреля 2021 года перевод работников в возрасте 65 лет и старше на дистанционную (удаленную) работу", - говорится в документе.

Ранее данный режим также был рекомендательным и был введен по 29 марта. Режим самоизоляции, который действовал до 29 марта, продлен данным документом до 31 марта текущего года.

Как уточнили в пресс-службе правительства региона журналистам, продлять режим самоизоляции далее не планируется. "С 1 апреля отменяется режим самоизоляции для жителей области в возрасте старше 65 лет", - отмечается в распространенном сообщении.

Общее количество заболевших COVID-19 составляет в Саратовской области по данным на 29 марта 54 478. Выздоровели с начала эпидемии 49164 человек.