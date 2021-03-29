Путин наградил орденом Мужества посмертно австрийку, спасшую советских пленных в 1945 году

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин наградил орденом Мужества посмертно австрийку Марию Лангталер, чья семья в 1945 году укрыла двух советских военнопленных, бежавших из концлагеря Маутхаузен. Соответствующий указ главы государства опубликован в понедельник на официальном портале правовых актов.

"За самоотверженность, мужество и отвагу, проявленные при спасении советских военнопленных в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, наградить орденом Мужества Лангталер Марию, гражданку Австрийской Республики (посмертно)", - говорится в указе.

Восстание и побег более 400 советских военных из Маутхаузена состоялись 2 февраля 1945 года. Нацисты для их поимки провели облаву, в которой участвовали отряды СС, ополчение и местное население. Большинство бежавших были пойманы и убиты, спастись удалось только нескольким узникам. В их числе офицеры Михаил Рыбчинский и Николай Цемкало, которых семья Марии Лангталер спрятала у себя в доме и укрывала до конца войны.

Дочь Марии Лангталер, умершей уже в послевоенное время, Анна Хакль в 2020 году в возрасте 88 лет была награждена в Вене знаком Россотрудничества "За дружбу и сотрудничество".

Концентрационный лагерь Маутхаузен в Австрии был создан в 1938 году как подразделение концлагеря Дахау. За неполные семь лет существования в нем погибли более 100 тыс. человек, в том числе, по разным оценкам, более 30 тыс. советских граждан.