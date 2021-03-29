Пункты вакцинации от коронавируса в ТЦ Петербурга возобновили работу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 марта. /ТАСС/. Все пункты вакцинации от новой коронавирусной инфекции в торговых центрах Санкт-Петербурга возобновили работу, сообщили в понедельник в межведомственном городском координационном совете по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции. Ранее четыре из восьми пунктов временно закрывались из-за нехватки вакцины.

"Вакцинация от коронавирусной инфекции проводится в восьми торговых центрах Петербурга. Сделать прививку в них можно без предварительной записи", - говорится в сообщении.

Ранее пункты вакцинации в торговых центрах "Жемчужная плаза", "Сити Молл", "Европолис" и "Маршал" приостанавливали работу из-за нехватки первого компонента "Спутник V". Также прививку можно сделать в ТЦ "Охта Молл", "Невский центр", "Гранд Каньон" и "Леруа Мерлен". Всего в городе работают более 120 пунктов в медицинских учреждениях.

В общей сложности в Петербурге прошли вакцинацию 359 843 человека, из них 272 319 полностью завершили цикл. За весь период в город поступило 465 842 комплекта вакцины. В поликлиниках остается 49 999 доз. По данным совета, за последнюю неделю вакцинация начала проходить более активно. Если с 15 по 21 марта первично было привито 21 006 человек, то с 22 по 28 марта - 31 228.

По последним данным, в Петербурге выявили 393 197 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели после заражения 345 441 человек, умерли 12 197. За последние сутки в городе выявили 697 случаев заражения.