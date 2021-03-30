Дожди и ветер придут в регионы Центрального федерального округа

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Дожди и сильный ветер придут в регионы Центрального федерального округа (ЦФО) во вторник вечером и в среду, в Москве может выпасть около трети месячной нормы осадков. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Во вторник еще будем радоваться весеннему духу, мартовскому солнцу, затем грядут значительные изменения. Начнутся они ближе к вечеру вторника. В Центральном федеральном округе под влиянием атмосферных фронтов циклона на большей части территории пойдут осадки, преимущественно дождь, ветер будет усиливаться до 12-17 м/с", - сообщил он.

По словам Вильфанда, особенно заметными осадки будут ночью 31 марта. "В среду днем дождь станет менее интенсивным, но будет облачно, ветер усилится до 17 м/с", - отметил метеоролог.

В Москве за этот период может выпасть почти треть месячной нормы осадков (до 10 мм).

При этом значительных перемен в температурном фоне не ожидается. Дневные показатели будут в диапазоне 4-11 градусов тепла, сообщил Вильфанд.