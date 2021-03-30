"Спутник V" применят для вакцинации персонала ливанской авиакомпании

БЕЙРУТ, 30 марта. /ТАСС/. Вакцинация против коронавируса персонала ливанской авиакомпании Middle East Airlines будет проведена во вторник в медицинском центре международного аэропорта имени Рафика Харири. Об этом сообщил ТАСС председатель Ливано-российского делового совета Жак Сарраф.

"Российский препарат "Спутник V" будет использоваться для вакцинации, - отметил он. - Прививки работникам авиакомпании будут делаться бесплатно".

Сарраф, который владеет фармацевтической фирмой Pharmaline, отметил, что вакцинация персонала ливанских компаний, банков и предприятий проводится по инициативе частного медицинского сектора, который пришел на помощь государству в борьбе с пандемией. "Бизнесмены Ливана испытывают большое доверие к российской медицине, поэтому мы отдали предпочтение именно российскому препарату, учитывая его высокую эффективность", - сказал он.

Минздрав республики одобрил 5 февраля экстренное применение российской вакцины. 26 февраля было объявлено о предоставлении 20 частным фирмам права на переговоры с фармацевтическими компаниями, производящими препараты против коронавируса. По сведениям и. о. министра здравоохранения Ливана Хамада Хасана, 13 из них планируют оформить контракты по поставкам российского препарата "Спутник V" и еще семь рассчитывают закупить вакцины китайской корпорации Sinopharm.

Согласно статистике, за сутки в Ливане было инфицировано 1 277 человек, еще 40 умерли от коронавируса. Всего с 21 февраля прошлого года COVID-19 (вызываемое коронавирусом заболевание - прим. ТАСС) был выявлен у 463 339 ливанцев, от инфекции излечились 360 244, а число смертельных исходов составило 6 136.