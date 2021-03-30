Концентрация CO2 в Японии достигла максимума, несмотря на пандемию

ТОКИО, 30 марта. /ТАСС/. Уровень концентрации углекислого газа в Японии в прошлом году достиг максимального показателя за последние 23 года, несмотря на спад производства и ограничение деятельности людей во время пандемии нового коронавируса. Об этом сообщило во вторник Национальное метеорологическое управление Японии.

Его специалисты регулярно проводят подобные замеры в трех основных точках - на территории северо-восточной префектуры Иватэ, на южном острове Йонагуни (префектура Окинава) и на островах Огасавара к югу от Токио. Эксперты также ведут мониторинг экологической ситуации с воздуха и на море.

По итогам исследований в прошлом году средние показатели концентрации углекислого газа в указанных местах составили от 414 до 417 частей на миллион. Это рекордный показатель с 1987 года, когда в Японии начали систематизировать подобную статистику. В начале 2000-х этот показатель находился на уровне 370.

"Несмотря на различные ограничения деятельности людей и их перемещений, введенные из-за пандемии коронавируса, концентрация углекислого газа в атмосфере Японии продолжает расти. Нам необходимо продолжать прилагать усилия для снижения выбросов", - отметило метеорологическое управление.

Ранее Всемирная метеорологическая организация (ВМО) прогнозировала, что снижение выбросов углекислого газа в атмосферу в 2020 году составит 4,2-7,5%. Подобный спад, по мнению ВМО, не приведет, однако, к сокращению концентрации углекислого газа в атмосфере и не ослабит парниковый эффект. Как пояснили в организации, закрытие промышленных предприятий вследствие пандемии "не обуздало рекордных уровней парниковых газов", удерживающих тепло в атмосфере. Это приводит к общему потеплению, к росту числа экстремальных погодных явлений, таянию ледников, повышению уровня моря и кислотности океанов.

В 2019 году уровень углекислого газа в атмосфере достигал рекордных 410 частей на миллион, в 2020 году рост продолжился. С 1990 года парниковый эффект на Земле усилился на 45%.