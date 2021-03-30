Иностранная компания выплатила российским морякам 2,5 млн рублей долга

ВЛАДИВОСТОК, 30 марта. /ТАСС/. Компания Northwest Ship Management ltd ("Нортвест шип мэнэджмент лтд"), зарегистрированная в Тоголезской Республике, после вмешательства Дальневосточной транспортной прокуратуры погасила перед российскими моряками задолженность по заработной плате на сумму около 2,5 млн рублей. Об этом во вторник сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

О нарушении трудовых прав российских моряков сообщил дальневосточному транспортному прокурору в ходе личного приема студент-курсант высшего учебного заведения морского транспорта.

"Установлено, что студент-курсант после прохождения практического курса на теплоходе Angel-A, принадлежащем компании Northwest Ship Management ltd, продолжил работу матросом, заключив с судовладельцем контракт о найме. Однако заработная плата ему не была выплачена. Также в ходе проверки прокуратурой выявлен факт задолженности по заработной плате еще перед семью российскими моряками - членами экипажей судов указанной компании. Общая сумма задолженности составила около 2,5 млн рублей", - говорится в сообщении.

Прокуратура направила в суд исковые заявления о взыскании с иностранного судовладельца задолженности по заработной плате и проинформировала капитана морского порта Владивосток. Компания, не дожидаясь судебного решения, полностью погасила задолженность.