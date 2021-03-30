"Ъ": рекомендательные алгоритмы соцсетей предложили отключать по желанию пользователей

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Комиссия по правовому регулированию цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России предложила подвергать независимому аудиту, а также отключать по желанию пользователей рекомендательные сервисы в соцсетях, новостных агрегаторах, онлайн-кинотеатрах и маркетплейсах. Об этом во вторник пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на предложения ассоциации.

Как пишет издание, комиссия предлагает ввести понятие "рекомендательный сервис" и "оператор рекомендательного сервиса", определить границы для регулирования конкретных операторов через аудиторные показатели. Уточняется, что регулировать будут площадки с аудиторией более 100 тыс. пользователей в сутки, а также те площадки, где обрабатываются данные более 500 тыс. пользователей из РФ.

По мнению участников комиссии, пользователям необходимо предоставить возможность отключать рекомендательные алгоритмы, при это они должны сохранить доступность самого сервиса.

Как пояснил изданию глава комиссии Александр Журавлев, алгоритмы рекомендаций искусственно создают интерес к товарам, оказывают влияние на общественное мнение, "повышая риски социальных конфликтов".

По данным "Коммерсанта", предложения были направлены главе Минцифры Максуту Шадаеву, главе комитета по информполитике Госдумы Александру Хинштейну и зампреду комитета по законодательству и госстроительству Совфеда Ирине Рукавишниковой.

В Минцифры сообщили, что документ еще не был получен, помощник Рукавишниковой подтвердил изданию получение письма. Александр Хинштейн еще не ознакомился с предложениями.