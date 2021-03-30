В Генпрокуратуре сообщили об увеличении числа коррупционных преступлений

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Генпрокуратура РФ сообщила о росте на 11,8% количества выявленных коррупционных преступлений в январе - феврале 2021 года, около половины из них составили взятки. Об этом сообщается в сборнике Генеральной прокуратуры РФ о состоянии преступности за январь - февраль 2021 года.

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"В сравнении с предшествующим годом на 11,8% увеличился массив преступлений коррупционной направленности (с 6,3 тыс. до 7,1 тыс.). В их структуре на факты взяточничества приходится около половины выявленных преступлений (3,5 тыс.), относительно января - февраля 2020 года их число возросло на 21,1%", - следует из данных ведомства.

Уточняется, что каждая третья взятка не превышала 10 тыс. рублей. Больше всего подобных случаев взяточничества зафиксировано в Республике Башкортостан - 79, в Москве - 47 и в Краснодарском крае - 45.

Всего за два месяца 2021 года число экономических преступлений увеличилось на 1% по сравнению с январем - февралем 2018 года. В структуре преступности их удельный вес увеличился с 7,8% до 8,3%. Свыше 7,5 тыс. преступлений экономической направленности совершены в крупном и особо крупном размере, что составляет порядка 30% от всех преступлений данной категории.