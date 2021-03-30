Синоптики прогнозируют теплую погоду в Петербурге и регионах Дальнего Востока

ТАСС, 30 марта. Теплая погода задержится в Санкт-Петербурге и регионах Дальнего Востока еще на неделю. Температура будет выше нормы на 4-8 градусов, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Теплая погода будет по-прежнему на Дальнем Востоке. Там температура на 4-8 градусов выше нормы до конца этой недели. Диапазон дневной температуры на юге округа от 6 до 10 градусов тепла", - сообщил он.

Кроме того, по словам Вильфанда, теплая погода прогнозируется в Санкт-Петербурге в течение этой недели. "В Питере тоже очень теплая погода. Температура уже долгое время там примерно на 6 градусов выше нормы. Во вторник будет 10-12 градусов [тепла], а в последующие дни - 7-9 градусов [тепла]", - отметил метеоролог.