{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Синоптики прогнозируют теплую погоду в Петербурге и регионах Дальнего Востока

П о словам Романа Вильфанда, ожидается до 12 градусов тепла

ТАСС, 30 марта. Теплая погода задержится в Санкт-Петербурге и регионах Дальнего Востока еще на неделю. Температура будет выше нормы на 4-8 градусов, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Теплая погода будет по-прежнему на Дальнем Востоке. Там температура на 4-8 градусов выше нормы до конца этой недели. Диапазон дневной температуры на юге округа от 6 до 10 градусов тепла", - сообщил он.

Кроме того, по словам Вильфанда, теплая погода прогнозируется в Санкт-Петербурге в течение этой недели. "В Питере тоже очень теплая погода. Температура уже долгое время там примерно на 6 градусов выше нормы. Во вторник будет 10-12 градусов [тепла], а в последующие дни - 7-9 градусов [тепла]", - отметил метеоролог.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургДальний Восток
Пандемия COVID-19
В Венесуэле заявили о заинтересованности в приобретении "Эпиваккороны"
Как сообщила исполнительный вице-президент Дельси Родригес, российская вакцина будет одобрена к использованию в республике
Читать полностью