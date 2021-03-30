Нарушения обнаружили в алтайском детсаду, где сотрудники жаловались на давление начальства

ТАСС, 30 марта. Проверка в детском саду № 14 в Горно-Алтайске, воспитатели которого пожаловались главе Республики Алтай Олегу Хорохордину на давление со стороны руководства и незаконные увольнения, обнаружила множество нарушений. Прокуратура потребовала рассмотреть вопрос об увольнении заведующей детсадом и ее заместителя, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе администрации города.

"Две недели назад в социальных сетях активно распространялось видео, записанное сотрудниками детского сада № 14. В нем они обратились к главе региона Олегу Хорохордину с жалобой на давление со стороны руководства и незаконные увольнения. Была создана комиссия по проверке деятельности детского сада. По результатам проверки подтвердился факт некорректного поведения заместителя заведующего по воспитательной работе, из-за чего в коллективе сложилась крайне нездоровая атмосфера, которая негативно сказывается на качестве образовательного процесса. Так, ею были допущены грубые нарушения норм этики общения педработников, оскорбления в адрес воспитателей и младших воспитателей", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что выявлены нарушения и в работе заведующей: она принимала на работу сотрудников без соответствующего образования, неправильно исчислялся стаж работы в отрасли, ненадлежащим образом оказывались платные образовательные услуги.

"По итогам комплексной проверки, прокурором города Горно-Алтайска в отношении руководителя возбуждены три дела об административных правонарушениях. В управление образования города поступило требование от прокурора рассмотреть вопрос о соответствии занимаемым должностям заведующей и ее заместителя. В настоящее время руководитель и заместитель руководителя по воспитательной работе отсутствуют на основании листков нетрудоспособности, вопрос об их увольнении будет решен в первый день выхода их на работу", - подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщалось, 15 марта прокуратура Республики Алтай начала проверку по факту обращения сотрудников детского сада № 14 в Горно-Алтайске, которые заявили о давлении со стороны руководства и понуждении к увольнению. Глава региона потребовал оперативно провести проверку этой информации.