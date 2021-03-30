Реставрация обрушившейся части крепостной стены в Дербенте обойдется в 70 млн рублей

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Реставрация Южной крепостной стены Дербентской крепости, входящей в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, обойдется в 70 млн рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства культуры РФ.

Частичное обрушение стены Дербентской крепости произошло в ночь с 16 на 17 ноября 2020 года из-за намокания исторической кладки после длительных проливных дождей.

"В 2021 году на объекте проводятся противоаварийные работы, и параллельно разрабатывается проектная документация на реставрацию ворот Орта-капы и разрушенных участков крепостной стены. В рамках этого процесса пройдут все необходимые обследования и изыскания, и будут получены экспертные заключения. Реставрационные работы для восстановления исторического облика ворот и участков крепостной стены планируется завершить до конца 2022 года. На проведение данных мероприятий Минкультуры России выделило более 70 млн рублей", - сообщили в министерстве.

При этом, как уточняется, полная комплексная реставрация Дербентской крепости требует более значительных финансовых ресурсов. В министерстве сейчас проводят расчет стоимости таких работ для решения о выделении дополнительного финансирования.

Один из древнейших городов России и мира Дербент находится на побережье Каспийского моря, в 2015 году он отпраздновал свое 2000-летие. Поселение на данной территории существовало более 5 тыс. лет назад. В 2003 году ЮНЕСКО внесло цитадель Нарын-Кала, древний город, в том числе Джума-мечеть VIII века и крепостные сооружения Дербента, в список Всемирного наследия как выдающиеся памятники Сасанидской империи и последующих культур. Сейчас Дербент - второй по величине город Дагестана с населением более 120 тыс. человек.