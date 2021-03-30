Городскую электричку планируется запустить в Севастополе после 2023 года

СЕВАСТОПОЛЬ, 30 марта. /ТАСС/. Городскую электричку, которая свяжет разные районы Севастополя, планируется запустить после 2023 года, сообщили ТАСС в пресс-службе Крымской железной дороги.

Ранее сообщалось, что в феврале при продлении федеральной целевой программы социально-экономического развития Республики Крым и города Севастополя до 2025 года в нее включили и проект городской электрички. Проект находится в стадии проработки. Заместитель министра экономического развития РФ Сергей Назаров перед этим сообщал, что в Севастополе прорабатывается "проект городского трамвая по Севастополю на базе железной дороги".

"Проект городской электрички в Севастополе планируется реализовать не ранее 2023 года, но, очевидно, не позднее срока завершения ФЦП", - сказала представитель КЖД.

Правительство РФ утвердило ФЦП развития Крыма и Севастополя в феврале 2019 года. Основным механизмом реализации госпрограммы стала принятая в 2014 году ФЦП социально-экономического развития Крыма и Севастополя. Создано более 200 объектов, ключевые из которых - Крымский мост, энергомост, новый аэропорт в Симферополе, две теплоэлектростанции, инженерные сооружения для обеспечения водой восточного Крыма и трасса "Таврида".