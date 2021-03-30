Песков рассказал, что Путин неприхотлив в еде, но избегает мучного

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин неприхотлив в еде, ест самые простые блюда, но следит за тем, чтобы было меньше мучного. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал в интервью газете "Аргументы и факты", опубликованном во вторник.

На вопрос о том, есть ли продукты, которые президент не переносит, Песков сказал: " Я о таких не знаю. Он очень неприхотлив в еде и совершенно точно не делает из нее культа. Ест самые простые блюда. Только следит за тем, чтобы было поменьше мучного".

Журналисты издания упомянули необычный костюм, в котором Путин отдыхал в тайге вместе с министром обороны Сергеем Шойгу, и спросили, следит ли глава государства за модой. "Он абсолютно спокойно относится к этому вопросу, - заверил Песков. - Вы знаете, что он фактически носит одинаковые костюмы, одинаковые рубашки. Но в тайге в рубашке и ботинках не походишь, там холодно. Поэтому можно сказать так: он одевается в соответствии с тем местом, где находится".

Пресс-секретарь добавил, что своего модельера у Путина нет, "у него минимальное внимание к моде".

Песков также рассказал, что Путин не впервые садится за руль вездехода, как во время своего недавнего отдыха в тайге. "Как подавляющее большинство мужчин, он просто любит ездить за рулем. Но в силу своей должности практически напрочь лишен этого удовольствия. Но при возможности он с удовольствием водит самые разные средства передвижения", - добавил представитель Кремля.