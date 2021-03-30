Песков рассказал, как Путин поддерживает уровень знания немецкого и английского языков

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин для поддержания уровня знания немецкого и английского языков смотрит иностранные телеканалы. Кроме того, несколько раз в неделю у него короткие занятия по английскому. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал в интервью газете "Аргументы и факты", опубликованном во вторник.

"Он смотрит немецкие телеканалы, смотрит телеканалы на английском. Не каждый день, но обязательно несколько раз в неделю занимается английским. Это короткие занятия, но регулярные", - сказал Песков.

Отвечая на вопрос о хобби главы государства, он рассказал, что "главное его хобби - это чтение, в основном это историческая литература, мемуары".

Кроме того, добавил пресс-секретарь, Путин выписывает газеты. "Они приходят к нему и в Кремль, и в Ново-Огарево. Они у него всегда в самолете, когда он куда-то летит. Поэтому он достаточно часто их просматривает. И, помимо этого, он еще получает дайджесты прессы", - сказал Песков.

Пресс-секретарь не стал рассказывать о питомцах Путина, пояснив: "Они сейчас гораздо менее публичные, поэтому мне бы не хотелось про них рассказывать". Песков напомнил, что одной из любимых собак Путина, лабрадора Конни, "к сожалению, уже давно нет, время идет". При этом Песков отметил, что "конечно, домашние животные остаются в жизни президента". На уточняющий вопрос о том, какие это питомцы - кошки или собаки, Песков сказал: "Я никогда не видел у президента кошек. Собак - да, а кошек не видел".