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Пандемия COVID-19

Вице-премьер Башкирии заразился коронавирусом

Илшата Тажитдинова доставили в больницу

УФА, 30 марта. /ТАСС/. Первый заместитель премьер-министра правительства Башкирии Илшат Тажитдинов госпитализирован с заражением коронавирусом, сообщил глава республики Радий Хабиров на оперативном совещании во вторник.

"Секреты открою, я Илшат Азаматовичу [Тажитдинову] говорю - почему не вакцинируемся? - Нет, нет, все хорошо, отвечает. В больнице сейчас лежит", - сообщил Хабиров.

Он вновь напомнил о необходимости вакцинации, приведя в пример два случая смерти от последствий коронавирусной инфекции глав муниципалитетов - 61-летнего мэра Уфы Ульфата Мустафина и 33-летнего главы администрации Аскинского района Ришата Дихина. Последний, по словам Хабирова, переболел COVID-19 в начале года, выздоровел, однако умер от последствий заболевания.

Теги
РоссияБашкортостанХабиров, Радий ФаритовичПандемия COVID-19
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