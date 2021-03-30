Москалькова заявила, что многие сотрудники в аппарате омбудсмена привились от коронавируса

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Многие сотрудники аппарата уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой сделали прививку от коронавируса. Об этом сообщила ТАСС пресс-служба омбудсмена во вторник.

"Вакцинация сегодня - самый надежный и доказанный способ снизить риск заражения коронавирусом. Вакцинация, безусловно, добровольное решение, но в аппарате уполномоченного уже многие сотрудники привились", - приводятся слова уполномоченного в сообщении.

"Уверена, что сложная ситуация, связанная с ковидом, скоро закончится, и мы снова сможем смело планировать путешествия и рабочие поездки, встречаться с друзьями, родными и близкими, проводить время вместе", - добавила она.

Москалькова отметила, что "совсем недавно прививку поставил президент Российской Федерации, на собственном примере развеяв страхи и предубеждения многих людей". "Уже привились 6 млн россиян, но для выработки популяционного иммунитета необходимо, чтобы вакцину поставили не менее 70% населения", - сказала она.

Путин сделал прививку 23 марта. Массовая вакцинация населения началась в РФ 18 января.

Россия 11 августа 2020 года зарегистрировала вакцину "Спутник V". Препарат разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. "Спутник V" является векторной вакциной на основе аденовируса человека.