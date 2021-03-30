Болгария частично отменит ограничения, несмотря на рост случаев COVID-19

СОФИЯ, 30 марта. /ТАСС/. Санитарные власти Болгарии приняли предварительное решение о частичной отмене ограничений, несмотря на рост числа заразившихся коронавирусом. Об этом во вторник на брифинге сообщил министр здравоохранения Костадин Ангелов.

"Экспертный совет принял решение о частичной отмене ограничений, с 1 апреля будет разрешена работа ресторанов и кафе на открытом воздухе, посещение театров разрешается с загрузкой зрительного зала не более 30%. С 5 апреля начнут работать ясли и детские сады, с 12 апреля будут восстановлены школьные занятия. Крупные торговые центры пока останутся закрытыми. До конца апреля будет запрещено проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях", - заявил министр.

Ангелов отметил, что в страну в ближайшие дни поступят дополнительные 200 тыс. доз вакцины и будет продолжена массовая иммунизация населения.

В Болгарии за последние сутки выявили 4 497 новых случаев заражения коронавирусом, что на 3 514 больше, чем днем ранее. Общее число заболевших в стране достигло 333 250. За минувшие сутки умерли 203 пациента с коронавирусом, общее число летальных исходов достигло 12 913. В больницах лечатся 9 679 пациентов, 752 из них находятся в отделениях интенсивной терапии. Число заразившихся медиков увеличилось до 11 781. За последние 24 часа в стране провели 19 424 теста на выявление инфекции.

Первые пациенты с коронавирусом были выявлены в Болгарии 8 марта прошлого года. До конца апреля в республике продлен режим чрезвычайной эпидемической ситуации.