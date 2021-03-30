Песков рассказал, что его дочь Надя изучает три языка, занимается спортом и музыкой

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Младшая дочь пресс-секретарь президента России Дмитрия Пескова Надя в свои 6,5 лет изучает три иностранных языка, занимается спортом и музыкой. Об этом сам Песков рассказал в интервью газете "Аргументы и факты", опубликованном во вторник. По его словам, процесс обучения девочки "держит в своих руках" ее мама (олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка).

"У бедного ребенка рабочий график сопоставим с моим. Ей 6,5 лет, а она уже учит три языка: китайский, французский и английский. Еще она, естественно, занимается фигурным катанием. Занимается музыкой. В облегченном варианте, правда, просто чтобы ей привить вкус, чувство ритма", - поделился Песков.

Он отметил, что эти занятия у дочери идут нон-стоп. "Я иногда пытаюсь убедить маму, чтобы хотя бы в воскресенье у дочки было 2-3 часа свободных", - добавил он.

Вспоминая о собственном детстве, пресс-секретарь сказал, что у него было больше свободного времени. "Но я рос в эпоху, когда еще не придумали ни смартфоны, ни интернет. Это было счастливое время, когда мы были ближе к природе, и простое человеческое общение было гораздо более популярно", - отметил он.

Кроме того, упомянул Песков, в его советском детстве было "огромное количество" различных кружков для детей. "Но и сейчас у нас тоже много кружков, гораздо больше, чем в Европе. Возможностей для ребенка заниматься спортом, не коммерческим профессиональным, а общедоступным, у нас тоже гораздо больше, чем в странах Западной Европы", - подчеркнул он.

Журналисты напомнили Пескову о рассказе его старшей дочери Елизаветы про то, как в детстве папа заставлял ее учить 50 слов на английском языке и за две ошибки отнимал телефон на неделю. Пресс-секретарь признал, что такое было. "Но на самом деле меня самого этому научили еще в школе, когда я учил языки. Если ребенок или взрослый каждый день запоминает хотя бы десять иностранных слов, то за 100 дней он выучит тысячу слов, а за 500 дней - 5 тыс. Знаете, сколько обычный человек ежедневно использует слов на русском? Дай Бог, полторы тысячи. Поэтому выучить таким образом иностранный язык, это совершенно беспроигрышная практика", - объяснил свои педагогические методы Песков.