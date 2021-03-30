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Пандемия COVID-19

Башар Асад вернулся к работе после перенесенного коронавируса

ПЦР-тест сирийского президента показал отрицательный результат, симптомы заражения исчезли

ТАСС, 30 марта. Президент Сирии Башар Асад со вторника вернулся к работе в обычном режиме после перенесенной коронавирусной инфекции. Об этом сообщила канцелярия сирийского лидера в Twitter.

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"По окончании карантина ПЦР-тест показал отрицательный результат, симптомы заражения исчезли. Президент Башар Асад и его супруга Асма Асад с сегодняшнего дня возвращаются к работе", - сообщила канцелярия.

8 марта канцелярия сирийского президента информировала о том, что Асад с супругой находятся на домашнем карантине после положительного результата анализа на коронавирус. Их состояние стабильное, они будут выполнять свои обязанности в обычном режиме во время карантина, который продлится две-три недели, отметили тогда в канцелярии.

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СирияАсад, Башар ХафезПандемия COVID-19
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