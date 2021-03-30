Якутия намерена претендовать на проведение финала XIII чемпионата WorldSkills Russia

ЯКУТСК, 30 марта. /ТАСС/. Власти Якутии готовы провести на территории республики финал национального чемпионата WorldSkills Russia в 2025 году по 111 компетенциям. Об этом сообщил ТАСС первый заместитель министра образования и науки республики Михаил Присяжный.

"Власти региона предлагают провести финал XIII национального чемпионата "Молодые профессионалы (WorldSkills Russia) - 2025" в Якутске по 111 компетенциям, отобранных с учетом социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) и дальневосточных регионов-соседей", - сказал Присяжный, уточнив, что предложение направлено в адрес союза "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia).

Перечень компетенций будет разделен по блокам и распределен по площадкам, добавил Присяжный. "Всего имеется семь блоков: информационные, коммуникационные технологии, образование, производство и инженерные технологии, строительство и строительные технологии, сфера услуг, творчество и дизайн, транспорт и логистика", - отметил он.

По словам Присяжного, рассматривается проведение чемпионата на базе проектируемого студенческого кампуса в пригороде Якутска, который должен объединить в себе 10 учреждений среднего профессионального образования (СПО).

Ранее глава региона Айсен Николаев сообщал, что проектирование комплекса планируется начать в 2022 году.

Якутия в WorldSkills

Республика Саха (Якутия) принимает участие в чемпионатах WorldSkills Russia с 2013 года. По итогам 2020 года у сборной республики девять медалей и 15 медальонов за профессионализм. Это обеспечило Якутии девятое место в рейтинге субъектов Российской Федерации.

Регион имеет опыт проведения чемпионатов профессионального мастерства WorldSkills Russia регионального, окружного и федерального уровней. В 2015 году в Якутске прошли соревнования полуфинала Дальневосточного чемпионата по 10 компетенциям, в которых приняли участие 113 конкурсантов и экспертов. В 2017 году в Якутии прошли соревнования по 16 компетенциям отборочных соревнований по блоку компетенций "Сфера услуг", в которых приняли участие более 1 тыс. конкурсантов и экспертов из всех регионов страны. В 2019 году на региональном чемпионате проведены соревнования по 127 компетенциям.

О финале

Финал национального чемпионата WorldSkills Russia - масштабные соревнования профессионального мастерства по стандартам WorldSkills среди студентов профессиональных образовательных учреждений в возрасте от 16 до 25 лет и представителей направления WorldSkills Juniors от 10 до 16 лет. Чемпионаты ежегодно проводятся в рамках реализации федерального проекта "Молодые профессионалы (повышение конкурентоспособности профессионального образования)", входящего в национальный проект "Образование".

Финал IX Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia), который пройдет с 21 по 25 июля в Уфе, вошел в план основных мероприятий по проведению в Российской Федерации Года науки и технологий в 2021 году.