В Одессе из-за ситуации с коронавирусом отменили "Юморину-2021"

КИЕВ, 30 марта. /ТАСС/. Традиционный фестиваль юмора и сатиры в Одессе 1 апреля не состоится из-за внесение города в "красную зону" карантина в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщила начальник департамента культуры и туризма Одесского городского совета Татьяна Маркова.

"В этом году "Юморина" на карантине", - сказала Маркова в видеообращении на YouTube.

По ее словам, в городе в 2021 году не будет массового шествия и уличных концертов. "Планировали организовать по всему городу различные развлекательные мероприятия: 3D-фотозоны, флешмобы, выставки цитат, карикатур, смешных фотографий и тому подобное. Однако и этого сделать мы не сможем, потому что Одесса в "красной зоне". Поэтому делайте себе настроение сами", - предложила Маркова.

В прошлом году фестиваль так же не проводили. Одесская городская комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям решила отменить его из-за распространения коронавируса. "Юморина" тогда прошла онлайн.

Первая "Юморина" в Одессе состоялась в 1973 году. Фестиваль стал особым событием в жизни города. С 2009 года первое апреля стало в Одессе выходным днем.

Министерство здравоохранения Украины обновило перечень регионов в "красной зоне", где с понедельника действуют строгие ограничения. В ней оказались город Киев и 10 областей Украины: Житомирская, Ивано-Франковская, Закарпатская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черниговская и Черновицкая.

По данным Минздрава, за прошедшие сутки число заразившихся коронавирусом составило 10 533, что на 26% превышает показатель предыдущего дня, когда было выявлено 8 346 случаев. Больше всего новых случаев заражения зарегистрировано в Киеве (1 422), Львовской области (961), Киевской (934), Харьковской (762) и Одесской (721). Общее число инфицированных за время пандемии в стране достигло 1 662 942, выздоровели 1 307 076 человек, 32 418 скончались.