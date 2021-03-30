Студенты оформили онлайн почти 700 тыс. карт москвича за 5 лет

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Студенты в столице оформили онлайн за пять лет почти 700 тыс. карт москвича, с ее помощью они могут оплачивать проезд по льготному тарифу, получать скидки в магазинах, записываться к врачу. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"Многофункциональная карта москвича предоставляет студентам большое количество преимуществ. С ее помощью можно оплачивать проезд в общественном транспорте по льготному тарифу, получать скидки в магазинах - партнерах дисконтной программы, также карту можно использовать в качестве банковской для получения стипендий и других выплат. Услуга онлайн-оформления карты на mos.ru позволяет значительно экономить время. На текущий момент выпущено свыше 2,6 млн карт москвича для студентов, из них порядка 700 тысяч оформлено онлайн", - приводятся в сообщении слова генерального директора ГУП "Московский социальный регистр" Ивана Бутурлина.

Отмечается, что с 2016 года подать заявку на оформление карты москвича на портале mos.ru могли студенты специалитета, бакалавриата и магистратуры аккредитованных вузов, находящихся на территории Москвы. В 2018 году такая возможность появилась у аспирантов и ординаторов, а с 2020 года - у ассистентов-стажеров. С начала 2021 года оформлено уже свыше 20 тыс. заявок на получение карты москвича.

С помощью карты студенты могут получать скидки почти в 7,5 тыс. магазинов и предприятий Москвы и области, а также записываться к врачу в информационных киосках в поликлиниках. На карту москвича можно записать единый читательский билет. Она может использоваться в качестве полноценной банковской карты, с помощью которой можно получать различные выплаты, в том числе стипендию, совершать переводы, оплачивать покупки. Обслуживание карты бесплатное.

"Чаще всего студенты расплачиваются картой в супермаркетах - это составляет треть расходов. Около 15% всех расходов приходится на кафе. Также у студентов популярны интернет-магазины", - добавляться в материале.