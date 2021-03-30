В России можно будет получать результаты тестов на COVID-19 через портал госуслуг

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Правительство России приняло постановление, согласно которому результаты тестов на коронавирусную инфекцию можно будет получать через портал госуслуг, сообщает во вторник пресс-служба кабинета министров.

"Результаты тестов на коронавирус будут доступны в личном кабинете пользователя на Едином портале госуслуг. Такое постановление утвердил председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.

Информация будет передаваться по защищенным каналам от организаций, которые проводят тестирование, в специальный референс-центр Роспотребнадзора. После этого данные поступят в личный кабинет. "При этом на мобильных устройствах сведения будут отображаться в виде QR-кода, что сделает их считывание более удобным", - указывают в правительстве.

В личный кабинет также можно будет загрузить информацию о вакцинации. Чтобы воспользоваться новыми функциями, гражданин должен дать согласие на передачу сведений.

Решение принято по итогам пилотного проекта по обработке данных о тестах, стартовавшего в ноябре 2020 года, поясняют в кабмине. Ожидается, что новый механизм сэкономит время при получении результатов, снизит количество поддельных справок и избавит граждан от необходимости самостоятельно отправлять результаты в Роспотребнадзор после возвращения из-за границы.