ЕС и ВОЗ призвали выработать глобальное соглашение по защите биосферы Земли

БРЮССЕЛЬ, 30 марта. /ТАСС/. Лидеры стран Евросоюза и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предложили выработать после пандемии глобальное соглашение, в котором впервые будут объединены вопросы здоровья людей, животных и "здоровья планеты". Об этом говорится в опубликованном во вторник совместном заявлении главы Евросовета Шарля Мишеля и генерального директора ВОЗ Тедроса Аданома Гебрейесуса.

"Мы уверены, что все страны должны вместе работать над подготовкой нового международного соглашения по подготовке к пандемиям и ответу на них. Это соглашение будет включать [международное] признание принципа "единого здоровья", который будет объединять здоровье человека, животных и всей планеты", - отмечается в документе.

Такое соглашение должно устанавливать юридические принципы общей ответственности за действия, подрывающие "единое здоровье", международное сотрудничество и транспарентность в этой сфере, разработку соответствующих глобальных правил и норм.

"Во время, когда COVID-19 бьет по нашим слабым местам и разногласиям, мы должны воспользоваться этой возможностью и объединиться как глобальное сообщество ради мирного сотрудничества, которое распространится за пределы этого кризиса. Чтобы сделать это, понадобиться время, постоянная политическая воля, финансовые и социальные усилия на протяжении многих лет", - отметили главы ЕС и ВОЗ.

Они сравнили объединительный эффект пандемии с последствиями двух мировых войн. "Пандемия стала крупнейшим вызовом для мирового сообщества с 1940-х годов. Тогда после опустошения, принесенного двумя мировыми войнами, политические лидеры объединились, чтобы создать многостороннюю мировую систему", - говорится в документе.