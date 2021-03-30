Московских пенсионеров призвали соблюдать меры безопасности весной из-за риска COVID-19

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Риск заражения коронавирусом сохраняется в Москве, пенсионерам и людям с хроническими заболеваниями рекомендуют продолжать соблюдать меры безопасности, пройти вакцинацию. Об этом ТАСС сообщил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения столицы Андрей Тяжельников.

Он отметил, что число заболевших снижается по сравнению с декабрем, стационары постепенно перепрофилируются под плановую деятельность. Однако каждый день еще появляются новые заболевшие, многие переносят болезнь тяжело. "Особенно пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями. Поэтому нужно помнить, что риск заражения остается, и не расслабляться. Обязательно нужно продолжать использовать маски, мыть руки, соблюдать социальную дистанцию и избегать посещения общественных мест без необходимости", - сказал Тяжельников.

Он отметил, что в Москве есть эффективное средство профилактики коронавируса - вакцина, оно действенное. Стоит задача - как можно большему числу людей привиться. Таким образом они защитят себя и других. "Если у вас есть пожилые родственники, им необходимо сделать прививки в первую очередь, так как они чаще других переносят заболевание особенно тяжело", - считает Тяжельников.

Он добавил, что весной организм истощен после зимы и ослаблен малоподвижным образом жизни. "Советы простые - одевайтесь по сезону, не спешите снимать головные уборы и оголяться, не доверяйте весеннему солнцу. Переохлаждение - это стресс для организма, который делает нас уязвимым для вирусов и бактерий", - перечислил он, порекомендовав включать в рацион больше овощей, фруктов. Меню должно быть сбалансированным по белкам, углеводам, микроэлементам и витаминам, не стоит садиться на жесткие диеты. "Достаточно отдыхайте, избегайте стрессовых ситуаций, спите не менее 7-8 часов. Наращивайте физическую активность, больше ходите пешком, делайте зарядку", - сказал Тяжельников.