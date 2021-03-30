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В Приморском крае прошел "рыжий" дождь

Явление, по данным синоптиков, наблюдалось на южном и восточном побережьях региона

ВЛАДИВОСТОК, 30 марта. /ТАСС/. Редкий для Приморского края дождь с песчаной пылью прошел в южных и восточных прибрежных районах региона, сообщили ТАСС в пресс-службе Приморского гидрометцентра.

"Накануне, 28 марта, над Китаем наблюдалась мощная песчаная буря, с сильным ветром песок поднялся в нижние слои тропосферы. Воздушные потоки перенесли его на большие расстояния, вплоть до Приморского края. В первой половине дня "рыжий" дождь прошел на юге Приморского края, а ночью вместе с осадками в виде дождя и мокрого снега сместился к восточным районам", - рассказали в пресс-службе.

Явление, по данным синоптиков, наблюдалось в основном, на южном и восточном побережьях Приморья. Автомобили и другие поверхности покрылись пятнами от "рыжего" дождя.

Подобное метеорологическое явление, пояснил представитель "Примгидромета", не является для Приморья обычным. Песчаные бури происходят в основном на территории Китая, и до Приморского края если и доходят, то только в марте-апреле, в сухом виде, и то не каждый год. А в данном случае это совпало с атмосферным фронтом.

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