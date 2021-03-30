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Пандемия COVID-19

Роспотребнадзор: ситуация с COVID-19 позволяет снимать ограничения в некоторых субъектах

Глава службы Ирина Брагина не уточнила, в каких регионах России начнут снимать меры, введенные из-за коронавируса в 2020 году

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Ситуация с коронавирусной инфекцией, которая сейчас наблюдается в России, позволяет снимать ограничения в ряде субъектов страны. Об этом во вторник заявила заместитель руководителя Роспотребнадзора Ирина Брагина.

"Ситуация, которую мы сейчас видим по сравнению с другими странами, позволяет нам удерживать ситуацию и уже <...> в ряде субъектов снимать те ограничения, которые мы вводили в прошлом году", - сказала она, выступая на XII Общероссийской конференции с международным участием "Неделя медицинского образования - 2021".

Брагина добавила, что имеется потребность в молодых кадрах. По ее словам, сегодня особенно нужны специалисты медико-профилактического направления, а также гигиенисты.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 127,2 млн человек, более 2,7 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 4 528 543 случая заражения, выздоровели 4 146 408 человек, умерли 98 033. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
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