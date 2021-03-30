Вакцину AstraZeneca переименовали в Vaxzevria

СТОКГОЛЬМ, 30 марта. /ТАСС/. Британско-шведская компания AstraZeneca, которая совместно с Оксфордским университетом разработала вакцину от коронавируса, изменила название препарата на Vaxzevria. Об этом говорится в пресс-релизе Шведского управления медицинских препаратов, опубликованном во вторник на его сайте .

По его информации, смена названия вакцины не несет каких-либо других изменений. При этом уточняется, что специалистам необходимо знать о данном переименовании, поскольку упаковка и маркировка препарата может отличаться от первоначальной. Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) одобрило новое название вакцины 25 марта, после того, как рассмотрело соответствующую заявку, поданную компанией AstraZeneca.

"Vaxzevria - это вакцина для профилактики коронавирусной инфекции (COVID-19), вызываемой вирусом SARS-CoV-2, у людей в возрасте 18 лет и старше", - отмечается в сообщении ЕМА.

Ранее в качестве меры предосторожности целый ряд стран приостановили использование вакцины от AstraZeneca в связи с сообщениями об образовании тромбов в крупных сосудах при нарушении свертываемости крови у привившихся. В свою очередь компания AstraZeneca опубликовала документ с заверениями в безопасности своего препарата, добавив, что ее выводы основываются на изучении состояния здоровья более 17 млн человек, вакцинированных в Европейском союзе и Великобритании. Регулятор ЕС объявил о признании вакцины AstraZeneca безопасной и эффективной 18 марта. Сразу после этого о возобновлении вакцинации сообщили в целом ряде европейских стран, включая Германию, Францию, Италию, Португалию, Испанию, Словению и Нидерланды.

Вакцина от AstraZeneca была официально одобрена в Великобритании 30 декабря 2020 года, а 29 января этого года подобное разрешение дал медрегулятор Евросоюза. Всего препарат используется в более чем 70 странах, но до сих пор не одобрен в Соединенных Штатах.