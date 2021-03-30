Премьер Италии привился вакциной AstraZeneca

РИМ, 30 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Италии Марио Драги получил первую дозу прививки от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе председателя правительства.

"Председатель Совмина Марио Драги и его супруга Мария Серенелла Каппелло привились в центре вакцинации на римском вокзале Термини по календарю вакцинации, предусмотренному в столичном регионе Лацио", - говорится в заявлении пресс-службы. Там уточнили, что для вакцинации использовался препарат компании AstraZeneca.

73-летний премьер 19 марта заявил, что собирается прививаться, причем он указал, что сделает укол указанным препаратом в то время, когда вакцинация им была временно приостановлена. Это произошло в качестве меры предосторожности в связи с сообщениями об образовании тромбов в крупных сосудах при нарушении свертываемости крови у привившихся.

9 марта прививку сделал 79-летний президент Италии Серджо Маттарелла. Какой препарат был введен главе государства, официально не сообщалось. По данным агентства ANSA, он получил вакцину американской компании Moderna.