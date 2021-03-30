Власти Приморья попросили Титова о поддержке в решении проблемы с выдачей электронных виз

ВЛАДИВОСТОК, 30 марта. /ТАСС/. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко во вторник на встрече с уполномоченным при президенте РФ по правам предпринимателей Борисом Титовым попросил его о поддержке в решении проблемы с выдачей электронных виз иностранцам в условиях возобновления международного турпотока.

"Еще один вопрос, который касается туризма, это [необходимость] ускорить работу по получению электронной визы. Здесь стоял аппаратно-системный комплекс, который позволял мгновенно передавать информацию о тех или иных гражданах. Требуется замена [комплекса], и это ведомство пограничное. Просто давайте совместное письмо подготовим", - предложил Кожемяко.

Он отметил, что отсутствие аппаратного комплекса в аэропорту напрямую ведет к снижению турпотока. В том числе это касается Японии, две компании из этой страны прямо перед пандемией коронавируса открыли прямые рейсы во Владивосток.

Въездной туризм является одной и ведущих отраслей в экономике региона. По данным правительства, в 2019 году Приморье посетили более 940 тыс. иностранцев, 456 тыс. из них - граждане Китая.

В марте 2020 года Россия в условиях пандемии коронавируса приостановила все коммерческие пассажирские рейсы за рубеж. Поэтапное восстановление международного авиасообщения началось летом прошлого года. Россия возобновила полеты в ряд государств: Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Южную Корею, Египет, ОАЭ, Турцию, Великобританию, Швейцарию, Танзанию, Сербию, Японию, на Мальдивы и Кубу. С конца декабря Россия временно, до 16 апреля, приостановила авиасообщение с Великобританией из-за распространения нового штамма вируса. Также было формально возобновлено авиасообщение с Эфиопией и Сейшелами, однако пока ни одна из авиакомпаний РФ не объявила о начале полетов в эти страны. С 8 февраля возобновлено авиасообщение с Сингапуром и Грецией, с 15-го - с Арменией и Азербайджаном.