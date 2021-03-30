Минпросвещения разработает программу по воспитанию детей в семьях

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Министерство просвещения России разработает для семей, в которых родился ребенок, программу по его воспитанию, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов в рамках программы "Диалог" на телеканале "Россия-24".

"Мы разрабатываем такую программу, я, наверное, впервые об этом скажу, помощи родителям, у которых родился ребенок, именно с точки зрения того, как его воспитывать", - сообщил Кравцов в ходе беседы с ректором Академии русского балета имени А. Я. Вагановой Николаем Цискаридзе.

Министр отметил, что не употреблял бы в данном контексте словосочетание "подготовка к школе". "Ребенок в дошкольном возрасте должен максимально развиваться, он должен общаться со сверстниками, играть, у него должны развиваться все основные психологические функции. А в школе его уже потом научат читать и писать", - заявил Кравцов.

Также глава Минпросвещения РФ отметил, что не считает образование услугой. "Я считаю, что ошибкой было в свое время, когда мы сказали, что образование - это услуга. Это не так, абсолютно. <…> Образование - это намного больше, шире, фундаментальнее, системнее - это формирование мировоззрения будущего гражданина. От системы образования зависит во многом, насколько успешным будет в будущем человек", - сказал Кравцов.

Цискаридзе в свою очередь отметил, что современным детям сложно объяснить, что они должны учиться. "Потому что тебе говорят, да зачем, вот такой-то в TikTok стал миллионером, зачем мне учиться. Мне надо придумать то-то и то-то, я сейчас это сделаю. И начинается отрицание всего, вот если в этот момент тебе не удается переломить и объяснить, что есть еще обязанности, кроме прав, то [становится] очень сложно. Потому что, как правило, сейчас нынешние дети благодаря смартфонам знают про все", - сказал Цискаридзе. Кравцов уточнил, что при этом эти знания "не всегда такие системные", "они такие поверхностные, вырванные из контекста".