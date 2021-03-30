Кравцов: качество образования может пострадать из-за обилия различных учебников

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Обилие различных учебников и учебных программ приводит к снижению качества образования, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов в рамках программы "Диалог" на телеканале "Россия-24".

"Я помню 1990-е годы, когда стали говорить о том, что должно учебников быть много, что должно быть много программ, что должны быть чуть ли не в каждой школе свои программы. Конечно, это ведет к тому, что качество образования сразу падает", - заявил Кравцов, беседуя с ректором Академии русского балета имени А. Я. Вагановой Николаем Цискаридзе.

По его словам, в свое время Финляндия показывала достаточно высокий результат в образовании, но сегодня результаты стали снижаться. "Потому что стали говорить, что должно быть определенное множество программ, в том числе учебников, то есть разрывать единое образовательное пространство. И сразу это влияет на результаты", - сказал Кравцов.

Министр добавил, что к данному вопросу следует подходить аккуратно. "По каждому предмету должны быть соответствующие концепции, соответствующий минимум содержания образования, сегодня мы его уже разработали, надеемся, что в ближайшее время он будет принят. И тогда мы как раз и воссоздаем то единое образовательное пространство, которым мы в свое время очень гордились", - отметил Кравцов.

Министр добавил, что Минпросвещения недавно приняло новый федеральный перечень учебников, ограничив таким образом число изданий.

"Даже в советской системе, я помню, [когда] мы учились, было два или три учебника по математике. Но то, что эту работу нужно вести, и все учебники должны быть выверены, это абсолютно точно", - сказал Кравцов.