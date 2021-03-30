В ЛДПР призвали правительство решить вопрос с регламентом установки дорожных камер

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев и глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (оба от фракции ЛДПР) направили обращение на имя премьер-министра Михаила Мишустина по поводу введения в России строгой регламентации установки и использования камер фиксации нарушений ПДД. Текст обращения во вторник распространила пресс-служба Нилова.

Депутаты указывают на то, что в Москве запланирована дополнительная установка 400 камер, что вызвало недовольство автовладельцев. "Недавно в правительстве РФ предметно рассматривался вопрос о регламентации установки камер фиксации нарушений для минимизации злоупотреблений в этой сфере", - говорится в тексте.

"Однако вопрос регламентации по-прежнему не решен, и автомобилисты на сегодняшний день не защищены от произвола владельцев камер - на одном километре улично-дорожной сети может быть установлено неограниченное количество устройств, фиксирующих одно и то же нарушение ПДД и позволяющих многократно привлекать к ответственности владельцев транспортных средств за данное нарушение", - подчеркивают в ЛДПР. При этом, как добавляют парламентарии, до сих пор не наведен порядок с инфраструктурой регулирования дорожного движения. К примеру, иногда знаки противоречат разметке.

"Просим вас дать поручение провести межведомственное совещание по вопросу строгой регламентации установки камер фото- и видеофиксации нарушений, чтобы окончательно решить проблему, связанную с произвольным форматом использования данных устройств, и ликвидировать любые возможности для злоупотребления в сфере фиксации нарушений правил дорожного движения", - резюмируют депутаты.