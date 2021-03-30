Число абортов в России сократилось на 39% с 2016 года

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Количество абортов в России с 2016 года снизилось на 39%, заявила во вторник вице-премьер России Татьяна Голикова.

"Хочу отметить, что за период с 2016 года количество абортов в Российской Федерации сократилось на 39%. Это серьезные цифры", - сказала она на совете по вопросам попечительства в социальной сфере при правительстве РФ, отметив, что предпосылки к дальнейшему снижению этого показателя также имеются.

Голикова добавила, что в то же время замедляются темпы снижения рождаемости. "Если в 2019 году темпы снижения рождений составляли почти 8%, то в 2020 году этот показатель составил уже 3%. То есть можно говорить о тенденции замедления темпов снижения рождаемости", - отметила она.

По ее словам, в 2020 году в России родились 1,4 млн детей. "Средний возраст рождений первых детей постепенно сдвигается в сторону 30 лет. В 2020 году наибольшее количество первых детей родилось у матерей в возрасте от 27 до 28 лет", - добавила вице-премьер.