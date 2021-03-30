"Тотальный диктант" пройдет на 2 тыс. площадках в 60 странах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 марта. /ТАСС/. Всемирная просветительская акция "Тотальный диктант" пройдет 10 апреля на 2 тыс. очных площадках в 60 странах, сообщила во вторник директор Фонда поддержки языковой культуры граждан "Тотальный диктант" Ольга Ребковец.

"Мы сохранили форматы, которые были новыми во время пандемии. Во-первых, будет традиционный очный формат участия в акции, и мы рады, что во многих городах очные площадки "Тотального диктанта" будут организованы. Всего мы ожидаем в районе двух тысяч площадок "Тотального диктанта" по всему миру. К нам уже присоединились более 60 стран, более 800 городов готовятся принять у себя "Тотальный диктант",- рассказала Ребковец журналистам.

Она добавила, что будет возможность написать диктант онлайн 10 апреля в любой промежуток времени с 7:00 до 23:30 мск. Для этого организаторы подготовили специальную часть текста. Оценить результат можно с помощью системы автоматизированной проверки. Кроме того, сохранится формат "Пишем дома" - текст пишется от руки под диктовку через трансляцию. Организаторы предложат варианты самопроверки, а также возможность проверки ошибок с помощью экспертов.

"Новый формат, который водится в этом году - это онлайн площадки, которые можно организовать в Zoom или в другой системе. Например, таким образом "Тотальный диктант" будут писать в Таллине, где, к сожалению, ужесточаются карантинные меры. В таком же режиме будет писать Польша и ряд других европейских стран. При этом в ряде азиатских стран очные площадки у нас сохраняются", - отметила директор фонда.

Кроме того, 10 апреля в течение всего дня будет идти онлайн-марафон на сайте акции. В его рамках запланированы лекции и беседы с экспертами о русском языке.

Автором текста для диктанта в 2021 году стал писатель Дмитрий Глуховский, столицей акции выбрали Якутск.

О проекте

Тотальный диктант - общественный проект, который реализуется силами активистов и волонтеров. Впервые он прошел в 2004 году как акция студентов гуманитарного факультета Новосибирского госуниверситета. Цель акции - показать, что грамотность важна для каждого, убедить, что изучать русский язык нелегко, но увлекательно и полезно, объединить всех, кто хочет писать и говорить по-русски.

В 2021 году акция пройдет с использованием гранта президента на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.