Число женщин репродуктивного возраста в России с 2010 года снизилось на 37,5%

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Численность женщин в возрасте от 20 до 29 лет в России снизилась с 2010 года на 37,5% и составляет сейчас чуть более 7,5 млн, это приводит к снижению числа рождений, сообщила во вторник вице-премьер России Татьяна Голикова.

"Не могу не сказать о периоде распада СССР, поскольку именно период распада СССР и сложности социального и экономического плана 90-х годов привели к тому, что как раз в репродуктивный возраст сейчас вступило поколение, рожденное в 90-е. И должна сказать, что численность женщин в возрасте от 20 до 29 лет составила сейчас чуть более 7,5 млн человек и по сравнению с 2010 годом сократилась на 37,5%, и, безусловно, мы понимаем, что такое серьезное сокращение численности женщин в репродуктивном возрасте привело и приводит к сокращению рождений в РФ", - сказала она на совете по вопросам попечительства в социальной сфере при правительстве РФ.

Голикова отметила, что различные опросы свидетельствуют о том, что четверть мужчин и женщин ориентируются сегодня на семью с одним ребенком, более 3% женщин и 4% мужчин не планируют иметь детей. "Универсального решения вопроса не существует, это комплексная проблема, которую нужно решать по всем направлениям", - подчеркнула она.

Вице-премьер добавила, что при этом, по данным Росстата, Россия имеет хороший потенциал по увеличению рождаемости. "Семей, которые хотели бы иметь трех и более детей, насчитывается порядка 17%, а те, которые хотели бы иметь многодетную семью - среди женщин более 20%, а среди мужчин - более 26%, поэтому показатели опросные обнадеживающие", - отметила она.

Поддержка семей

Голикова сообщила, что почти 63 тыс. новых мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет создали в рамках реализации нацпроекта "Демография" с 2019 года. "На 1 января текущего года в рамках национального проекта "Демография" введено почти 63 тыс. мест в дошкольных организациях для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет", - сказала она.

Вице-премьер сообщила, что около 992 тыс. семей получили в 2020 году выплаты в связи с рождением или усыновлением первого ребенка. При этом 1,2 млн семей получили сертификаты на материнский капитал.

"992 тыс. семей получили ежемесячные выплаты в связи с рождением или усыновлением первого ребенка, более 1,2 млн семей получили сертификат на материнский капитал", - сказала она.

Голикова добавила, что 379 тыс. семей в 2020 года получили маткапитал на первого ребенка, а 830 тыс. - на второго и последующих детей. "940 тыс. семей уже распорядились средствами маткапитала", - отметила вице-премьер.

Материнский капитал - мера государственной поддержки российских семей в рамках национального проекта "Демография". С 2007 года на данную поддержку имеют право семьи, в которых родился или был усыновлен второй ребенок, а также любой последующий ребенок, если до этого право на материнский капитал не возникало или не оформлялось. Размер материнского капитала с 1 января 2021 года вырастет на 3,7%, он составит 483,8 тыс. рублей на первого ребенка и 639,4 тыс. рублей - на второго.

С 2020 года увеличился охват семей, получающих выплаты на детей в рамках нацпроекта "Демография". Как напомнили в Минтруде, это связано с продлением периода выплат и изменением критериев нуждаемости. Если прежде родители получали дополнительные средства до достижения ребенком 1,5 лет, то с этого года период выплат продлен до 3 лет. Кроме того, прежде средства начислялись семьям, чей среднедушевой доход составлял 1,5 прожиточных минимума. С этого года выплаты положены всем семьям, где на одного человека приходится менее 2 прожиточных минимумов.